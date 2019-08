Förra veckan skrev Smålänningen om flera bilinbrott som drabbat Ljungbybor och Älmhultsbor.

I veckan kom det in en man till polishuset i Ljungby och anmälde att någon har försökt att ta sig in i hans bil som stod parkerad på Bondegatan. Cylindern på förarsidan var trasig men tjuvarna hade misslyckats med att ta sig in i bilen.

Under torsdagskvällen skedde ett inbrott i en bil vid Myrebo. Tjuvarna hade krossat en ruta och kommit över en kameraväska som innehöll en systemkamera och flera objektiv samt andra kameratillbehör.

– Ofta är det en tillfällighet för tjuven, ser de något värdefullt i bilen slår de till, säger Nicklas Sandelius på polisen i Ljungby som också tillägger att man inte ska lämna något kvar i bilen.

Samma dag inträffade det ytterligare en bilstöld på en adress i Ljungby. Förardörren var trasig och en fönsterruta på passagerarsidan var krossad. Tjuvarna hade bland annat stulit högtalare och en ljusramp.