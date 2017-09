Det var vid två på fredagsmorgonen som någon bröt sig in på gymmet Kraftcentralen i Markaryd. Tjuven tog sig igenom två dörrar och inne på kontoret stals drygt 3 000 kronor i kontanter samt 500 passerkort. Dessa trodde polisen i Ljungby dock hade hittats under måndagen i Strömsnäsbruk, och fyndet skulle hämtas in till polisen.