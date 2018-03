Under natten mot lördag ska en eller flera gärningspersoner ha tagit sig in på ett inhägnat område på Järnvägsgatan i Markaryd. Inne på området ska gärningspersonen eller gärningspersonerna ha gjort inbrott i en lastbil och även försökt att bryta sig in i en husvagn.

Inget stals i samband med inbrottet och inbrottsförsöket.

Polisen har i nuläget ingen misstänkt och några vittnen ska inte finnas.