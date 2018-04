Någon gång under natten ska minst en gärningsperson ha gjort inbrott på hotellet Best Western i Ljungby. Inbrottstjuven eller inbrottstjuvarna ska ha tagit sig in i två obebodda rum genom att bryta upp två fönster. I rummen ska två tv-apparater, till ett okänt värde, ha stulits.

Gärningspersonen eller gärningspersonerna ska sedan ha tagit sig vidare till hotellets konferenslokaler, detta genom korridorerna. Tre konferenslokaler ska ha genomsökts och efter inbrottet saknas tre projektorer till ett okänt värde.

Något larm utlöstes inte under natten och det var först tidigt i morse som en anställd upptäckte inbrottet.

Om några vittnen finns är ännu oklart. Polisen har i nuläget ingen misstänkt.