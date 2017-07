Det var när personalen kom till butiken på lördagsmorgonen som de upptäckte att någon brutit sig in på området under natten. Staket var uppklippt och de hade tagit sig in i en lagerlokal, berättar Stefan Söderholm på polisen Kronoberg.

– Förövarna ska ha tagit sig in i en lagerlokal och fått med sig två stycken robotgräsklippare, säger Stefan Söderholm på polisen Kronoberg.

Den ena till ett värde av tjugotusen kronor och den andra till ett värde av fjortontusen kronor, kan Stefan Söderholm också berätta.

Det fanns inga övervakningskameror på platsen så det enda spåret som finns av tjuvarna är de märken som orsakats av den kofot de antagligen har använt för att ta sig in i byggnaden, berättar Stefan Söderholm.