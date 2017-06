Under natten till onsdag försökte en man att göra inbrott i kiosken på Bolmstadvägen i Ljungby. Kioskens ägare, som bor i anslutning till kiosken, vaknade av ett främmande ljud utanför sin lägenhet. När ägaren tittade ut såg vederbörande en ung man, som tros vara mellan 16-17 år gammal, som höll på att bryta sig in i kiosken. Gärningsmannen hann montera ned ett av kioskens fönster men aldrig ta sig in. Polisen söker nu efter den misstänkte tonårskillen.