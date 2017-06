I en interpellation den 21 april från Nobuaki Kudo (Mp), så vill Kudo veta kostnaderna specificerat för varje politiks nämnd under 2016, samt för första kvartalet 2017. Kudo anser att "en dyr chefstjänsteman besitter kompetens att utreda" och att det i förvaltningen också finns handläggare som kan göra detta.

I sitt interpellationssvar skriver Bengt Germundsson (Kd), kommunstyrelsens ordförande:

"Detta påstående kan jag inte tolka på annat sätt än att interpellanten och Miljöpartiet menar att den personal som kommunen har anställd ska, i egen regi, kunna klara av alla tänkbara arbetsuppgifter, utredningar, analyser, projekteringar, utbildningar me mera som den kommunala verksamheten står inför".

I så fall skulle Markaryds kommun, enligt Germundsson, även förfoga över all den teknisk utrustning som krävs för att göra alla utredningar och analyser. Enligt Kudo så skulle detta innebära att skattebetalarnas pengar värnas.

Slösa med pengar

Bengt Germundsson skriver:

"Sammanfattningsvis kan konstateras att interpellantens förväntningar på den kommunala organisationen knappast är förenliga med verkligheten. Om kommunen skulle följa interpellantens önskemål och anställa all den personal med specialistkunskap, inklusive förvärva all den tekniska utrustning som i så fall skulle krävas, vore det verkligen att slösa med skattebetalarnas pengar."

Bengt Germundsson påpekar att inte ens stora kommuner klarar att sig utan tjänsteköp från specialister och konsulter.

Ersätta vakanser

Under perioden januari 2016 till april 2017 har Markaryds köpt externa tjänster från specialister och konsulter för totalt 10, 9 miljoner kronor. Beloppet bör, skriver Germundsson, relateras till driftsbudgeten inklusive investeringar under denna period, vilken ligger på 860, 8 miljoner kronor. Då blir kostnaden för Markaryds kommuns konsultköp, under perioden, till 1, 27 procent av kommunens totala budget.

Men den verkliga kostnaden för externa tjänsteköp är, enligt Bengt Germundsson beräkningar, cirka 1, 5 miljoner kronor lägre. Detta eftersom "denna volym" är inköp av tjänster för att ersätta vakanser för tjänster som är finansierade i personalbudgeten. Om man då tar bort denna inhyrda personal så blir kostnaden för konsultköp 1, 09 procent av Markaryds kommuns totala budget.