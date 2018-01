Juli

6 - Det står klart att gångbron över järnvägen blir dyrare än väntat, och kommunen kan tvingas stå för kostnaden som ökade med 17,7 miljoner kronor.

14 - Älmhultsföretaget Soma prisas internationellt när det vinner Red Dot Award. Systrarna Malin och Sofie Johansson som tillsammans med sin pappa Hans Johansson driver företaget tar emot priset vid en stor ceremoni i Essen.

18 - Virestads kyrkvaktmästare Martin Rydén berättar om rollen han har i höstens uppsättning av Jesus Christ Superstar i Växjö.

28 - En strid om kommunens budget pågår under hela sommaren, med utspel från flera partier. Budgetstriden avgörs under ett extrainsatt fullmäktige. Socialdemokraterna står efter striden kvar som förlorare och får tillsammans med V och MP under 2018 styra med en borgerlig budget och utan den skattehöjning man menat varit nödvändig.

Augusti

7 - Felande detektorer visar sig vara orsaken till de långvariga problemen med bommarna vid järnvägsövergången i Eneryda. Trafikverket lovar att reparation ska ske snaras, men den låter vänta på sig i ytterligare några veckor innan felet är avhjälpt.

17 - Härlunda Intresseförening vill utveckla och utöka sin verksamhet och söker bidrag för att skapa en ny mötesplats i Häradsbäck. Kommunstyrelsen beviljade bidrag, trots att Sverigedemokraterna ville skjuta fram beslutet.

22 - Ännu en butik på Handelsområdet försätts i konkurs. Denna gång är det Märkeshuset som går det dystra ödet till mötes.

29 - Lions delar ut sitt stipendium i samband med Familjefestivalen, och det går 2017 till tre musikaliska veteraner, nämligen Bengt Karlsson, Mary Chard Petersson och Per Gunnar Petersson. Familjefestivalen lockar under dagarna två över 9 000 besökare.

September

1 - Äbo beslutar sig för att sälja 200 lägenheter, och ska för pengarna försäljningen ger ska det byggas 150 nya lägenheter i Älmhult.

19 - Virestads friskola står i begrepp att köpa Björkhaga för att kunna låta verksamheten växa.

21 - Lukas Moodysson regisserar HBO:s första svenska originalserie. Serien ska spelas in i Småland nästa år och audition hålls i Älmhult för att hitta barn och unga som ska medverka.

26 - Älmhult prisas som årets tillväxtkommun av Arena för tillväxt och konsultföretaget Sweco.

29 - Älmhults Kakbank har under sju år träffats för att fika, diskutera och låna ut pengar till människor i utvecklingsländer. I dag är gruppen den största långivaren inom organisationen Kiva efter att ha lånat ut 38 000 kronor genom åren.

Oktober

10 - Älmhultsborna blir allt fler. Nytt rekord när det bor 17 005 personer i kommunen.

19 - Ombyggnaden av Esplanaden summeras av butikerna i centrum, och de konstaterar att de tappat upp till 40 procent av sin omsättning. Ombyggnaden inleddes i början av året och avslutades i november.

25 - Elmeskolan som tagits i bruk vid höstterminens start visar sig ha dragit över budget med 33 miljoner kronor. Skolan, som är den första större passivhus som byggts i Sverige, har därmed kostat kommunen närmare en kvarts miljard.

31 - Älmhults kommun väntar fortfarande på att den nya ägaren till Orangeri och Kunskapscentrum ska slutföra köpet och betala för sig. Samtidigt visar det sig att den blivande ägaren Gunnar Lundin har planer på att bygga villor på baksidan av Kunskapscentrum. Planerna har presenterats för kommunstyrelsen.

November

9 - Paret från Hallaryd som sålt stora mängder sprit till döms av Växjö tingsrätt till fängelse. Försäljningen ska ha pågått under flera år, och paret sålde dessutom till minderåriga.

15 - Selin Hult får uppdraget att locka fler kunder till handelsområdet, och lämnar sitt jobb som integrationssamordnare på Älmhults kommun. Hennes uppdrag är att på åtta månader skapa en kommersiell, aktiv och levande handelsplats.

23 - Älmhults kommun köper tomten där Ingvars kiosk låg en gång i tiden. Det innebär att kommunen nu äger hela hörnan, även där Evas gatukök och macken låg. Tanken är att det ska byggas lägenheter på fastigheten.

29 - Kronofogden får Orangeri och kunskapscentrum på sitt bord efter att den sista tidsfristen bryts, och kommunen ska diskutera ett återköp av fastigheten.

December

6 - Det står klart att det är Sydkusten AB som köper 200 lägenheter av Älmhultsbostäder, priset är 120 miljoner kronor. Detta innebär att Älmhultsbostäder får drygt 100 miljoner kronor att investera i att bygga nya bostäder.

15 - Per-Gunnar Petersson håller för sista gången i lunchmusiken i Älmhults kyrka. Under 22 år har han som Älmhults kantor arrangerat en stund för lugn och orgelmusik i kyrkan, och därefter lunch i kyrkbackssalen, men nu stundar snart pensionen.

21 - Ebon Olaussons jul riskerar att förstöras av ohyran som finns i lägenheter hon hyr av Älmhultsbostäder. Anticimex har inlett arbetet med att få bort plattbaggarna, men det tar tid och Ebon far illa när baggarna biter henne när hon sover.

28 - Älmhultsbostäder beslutar att satsa 240 miljoner kronor på att bygga 126 hyreslägenheter i Älmhult. "Detta är vår enskilt största satsning hittills" säger vd Tore Vestergård.