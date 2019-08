Ivar stortrivs i landslaget

Sökandet efter den 70-årige mannen som försvann i onsdags förra veckan fortsätter.

Under dagen sätts en polishelikopter in i sökandet för att göra en överflygning av E4 vid Markaryd och norrut.

Polisen tar emot tips på det mobila poliskontoret i Markaryd även under onsdagseftermiddagen.