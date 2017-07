Jack Vreeswijk säger att släktskapet med Cornelis både öppnat och stängt dörrar för honom under en nästan kvartsekellång karriär. Men i Traryd stod under gårdagskvällen dörren på vid gavel och de cirka 800 i hembygdsparken tog honom till sina hjärtan från första stund.

Numera handlar det inte om att axla en mantel, snarare om att förvalta ett arv från en Sveriges främsta visdiktare genom tiderna. Karriären har varit långt från spikrak, och haft både toppar och dalar, men på senare år har det gått allt bättre.

Bra snurr

– Ja nu är det bra snurr, säger Jack Vreeswijk strax före konserten.

Orsaken till "snurret" tror Jack har att göra med ett par bra album som inte bara etablerat honom som son till en berömd fader utan också att han oförtrutet arbetar med sin musik och funnit ett eget uttryck.

Men när en Vreeswijk står på scenen i Traryd en sommarkväll är det naturligtvis Cornelis visor som publiken vill höra. Något som Jack inte har några problem med längre…

– Nej, jag har förlikat mig med att jag har ett arv som jag inte kommer i från. Och visst har släktskapet öppnat dörrar, men det är också många som stängts.

I sommar och blir det som sagt många spelningar, bland annat på anrika visfestivalen i Västervik.

Men under några veckor under sen sommar och tidig höst kommer han och spelkompisen Love Tholin att ta ledigt från kuskandet för att börja spela in en ny platta. Vilket ska äga rum i Loves studio i Åmål.

– Jag bor utanför Uddevalla bara tio mil därifrån och det är så bra att slippa tänka på studiohyra och deadlines.

Cornelis i fokus

Jack Vreeswijk talar varmt om sin musikerkollega och säger att han betytt mycket för honom under många år och i dag handlar samarbetet alltså inte bara om att nöta mil på vägarna utan att skriva låtar tillsammans.

– Jag skriver texterna och sedan försöker vi tillsammans hitta melodier som passar.

Men i går kväll var det alltså Cornelis visor som stod i fokus. Även om Jack smög in ett par egna låter fick publiken sitt lystmäte ur faderns digra produktion, såväl kända och mindre kända sånger.

Mellan musikinsatserna berättade Jack anekdoter ut sitt och pappans liv, bland annat om han i Tromsö träffade en dam som (kanske) varit en av Cornelis okända kärlekar. Eller när ett framträdande med Lotta på Liseberg höll på att sluta i koreografisk katastrof, men att han i sista stund kom på bättre tankar av sina barn.