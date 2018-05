Järnvägsmuseiförening ställer in körningar

Skåne-Smålands Jernvägsmuseiförening i Strömsnäsbruk tvingas nu ställa in all trafik under 2018. Föreningen har själv valt att återkalla sitt trafiktillstånd från Transportstyrelsen, efter att ha "brustit i hanteringen" av viktiga dokument.