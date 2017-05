– Jag gillar ju fotboll skarpt och inom den här sporten så finns det vissa chanser som är svåra att tacka nej till – det här var en sådan chans för mig. Det känns jättekul och är ett uppdrag som jag är väldigt stolt över, säger Jens Magnusson, som i hemstaden jobbade drygt fem år på KPMG.

Blev sportchef

Efter avslutad karriär som spelare i Ljungby IF dröjde det några år innan Jens, som i grund och botten är utbildad till revisor, klev in i rollen som sportchef. Det skedde 2009 och på den posten stannade han till sommaren 2013, då Östers IF ville ha hans tjänster.

– Där var jag både ekonomichef och klubbchef, minns Jens, som de senaste två åren varit ekonomichef på WILO Nordic i Växjö.

– Man kan säga att jag har haft en fot i näringslivet och en i föreningslivet hela min yrkesverksamma tid.

Ny utmaning

Till hösten väntar dock en ny utmaning för Jens, som var den som de rekryteringssansvariga fastnade för bland alla sökanden till tjänsten, då han börjar som koncernekonomichef i anrika IFK Norrköping.

– För mig är IFK en stark förening med engagerade supportrar. Jag tycker att klubben har gjort en imponerande resa både på och utanför planen under de senaste tio åren och nu slagit sig in i toppen med en stabil ekonomi. De har också en spännande resa, med höga målsättningar, framför sig som jag gärna vill vara delaktig i.

Vad innebär tjänsten?

– Jag har det övergripande ansvaret och ska ge ekonomiska beslutsunderlag till styrelsen och vd från de olika bolagen som ingår i föreningen. I slutändan ska klubben få ut så mycket fotboll som möjligt ut varje krona.

Jens Magnusson, som kommer att bo kvar i Växjö med familjen, börjar sin nya tjänst i IFK Norrköping den 1 oktober.