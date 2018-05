Polisen fick in en lite annorlunda stöldanmälan under fredagen. Under natten hade någon eller några siktat in sig på en personbil parkerad utanför Elme Bilservice.

De hade, enligt ägaren, lossat hjulen runt om.

Fast det var inte däcken som var målet utan bromsarna. De hade helt enkelt demonterats och förts i väg.

Däremot var däcken och hjulen kvar.

Något godsvärde är inte angivet i anmälaren.

Därtill ska bilen även fått en bakruta krossad.