2011: Den 4 oktober ger han sig ut på en motorcykelresa tillsammans med en vän. De åker från Stockholm och slutdestinationen är Sydafrika. Den 25 november kidnappas han på ett kafé i Timbuktu i Mali. Ytterligare två resenärer - en nederländare och en sydafrikan - tas också till fånga. En tysk medborgare gör motstånd och skjuts till döds. Två dagar tidigare hade även två fransmän blivit kidnappade. Två veckor senare tar Al Qaidas nordafrikanska gren Aqim på sig ansvaret för kidnappningarna.

2012: Ett första livstecken kommer, i form av ett videoklipp. Omgiven av beväpnade män berättar Johan att han har varit i kontakt med svenska ambassaden och att det ska pågå förhandlingar om att släppa honom.

2013: Ännu en film publiceras av Aqim. Johan och ytterligare sex kidnappade västerlänningar vädjar om hjälp för att bli frisläppta.

2014: En av de två kidnappade fransmännen släpps fri.

2015: Tidigt på året fritas Sjaak Rijke, som kidnappades samtidigt som Johan Gustafsson, av franska specialstyrkor. På sommaren släpps ett nytt videoklipp där Johan hälsar till sin familj. Han säger att han älskar och saknar dem, och uppmanar dem att fortsätta leva sina liv. Organisationen Gift of the givers får kontakt med Aqim, och börjar arbeta för att Johan och hans sydafrikanske medfånge ska släppas.

2016: Utrikesminister Margot Wallström besöker Mali och tar upp frågan om Johans situation. Gift of the givers ordförande besöker Sverige och träffar Johans familj. En förhandling inleds och kidnapparna vill ha fem miljoner dollar för att släppa Johan fri. De kan också tänka sig att släppa honom i utbyte mot att fångar i Mali och Niger får gå fria.

2017: I mars berättar Johans föräldrar för Värnamo nyheter att de blivit försäkrade om att sonen mår bra, under omständigheterna. Organisationen Gift of the givers ger dock upp förhandlingarna med kidnapparna två månader senare. Detta på grund av att de hamnar i en "återvändsgränd".

Måndagen den 26 juni bekräftar utrikesminister Margot Wallström att Johan Gustafsson har släppts fri – efter nästan sex år i fångenskap.