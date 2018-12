1. Januari: Folkkäre skådespelaren Johannes Brost avlider, 71 år gammal. För många är han känd för sin roll som "Joker" som han spelade i alla år som SVT:s dramaserie "Rederiet" pågick. Vilket arbete hade "Joker" på färjan i "Rederiet"?

1. Styrman

X. Maskinist

2. Bartender

2. Februari: En känd hårdrocksgrupp tilldelas årets Polarpris i musik. Vilken grupp?

1. Metallica

X. Guns'n Roses

2. Iron Maiden

3: Mars: Artisten Erik Fernström, mer känd under artistnamnet Jerry Williams, avlider. Jerry Williams var även känd för sin karaktäristiska Stockholmsdialekt. Vilken ort utanför Stockholm var hans hemvist?

1. Solna

X. Sundbyberg

2. Sollentuna



Foto: Christine Olsson/TT

4: April: Chockbesked om att den svenske världsartisten Avicii är död bara 28 år gammal. Veckorna efter hans död förföras många i dokumentären "Avicii – True stories" på SVT Play över hur den unga artisten pressas hårt av sin omgivning från året han slår igenom med låten "Levels". Vilket år skedde det stora genombrottet?

1. 2010

X. 2011

2. 2012



Foto: Stina Stjernkvist/TT

5. Maj: Ett politiskt kontroversiellt land vinner Eurovision Song Contest och blir därmed värdland för tävlingen 2019, vilket har gjort att röster har höjts för att bojkotta tävlingen. Vilket är landet?

1. Turkiet

X. Israel

2. Ryssland

6. Juni: En flera år gammal låt av artisten Mr Cool väcker debatt och Spotify väljer att ta bort låten från sina spellistor. Mr Cool, alias Anton Magnusson, säger att låten ska ses som ett skämt. Vilket ämne är det som gör att låten väcker så mycket uppmärksamhet?

Annons

1. Mord

X. Landsförräderi

2. Pedofili

7. Juli: Vilken världsstjärna är det som lockar totalt över 180 000 åskådare under sitt Sverigebesök då det blir två spelningar på Ullevi i Göteborg och en spelning på Friends Arena i Solna?

1. Bruce Springsteen

X. Beyoncé

2. Ed Sheeran



Foto: Steve Marcus

8. Augusti: Britney Spears stora genombrottslåt "Baby one more time" firar 20 år och den amerikanska stjärnan gör en jubileumskonsert i Sverige. Hon spelar dock inte på någon av de stora svenska arenorna utan väljer i stället en mindre ort som annars mest är känd för bandy. Vilken ort?

1. Sandviken

X. Bollnäs

2. Vänersborg

9. September: Den svenska valrörelsen får en något oväntad internationell uppmärksamhet. Var hålls konserten där U2-sångaren Bono häcklar SD-ledaren Jimmie Åkesson?

1. London

X. Paris

2. Tokyo



Foto: Björn Larsson Rosvall / TT

10. Oktober: Skådespelaren och komikern Mia Skäringer är i blickfånget under hösten med både SVT-serien "Kroppshets" och den turnerande föreställningen "Avig Maria" som är en fortsättning på en show hon turnerade med 2015. Vilken ytterligare mening innehåller den nya "Avig Maria"-föreställningen?

1. No more fucks to give

X. Och sångerna jag har gråtit till

2. Dyngkåt och hur helig som helst

11. November: Film- och serieskaparen Stan Lee avlider, 95 år gammal. Vilken av följande superhjälte-serier hade han inte skapat?

1. Spindelmannen

X. X-Men

2. Fantomen

12. December: Skådespelaren Mikael Persbrandt får hedersuppdraget att läsa "Nyårsklockan" på Skansen vid tolvslaget på nyårsafton. SVT:s beslut kritiseras efter uppgifter om en händelse som i sista stund ströks från Persbrandts självbiografi "Så som jag minns det". Vad är det som gör att han blir ifrågasatt?

1. Narkotikamissbruk

X. Sexuella övergrepp

2. Rasistiska uttalanden