I BRÅ: s redovisning över den anmälda brottsligheten 2018 så kan man läsa att antalet bedrägeribrott 2018 är 143. 2017 var det 87. Det skriver Socialdemokraterna i en motion som lämnas in till måndagens fullmäktigesammanträde i Markaryd.

Partiet menar att man kan "i princip dagligen" kan läsa om äldre som har blivit lurade genom till exempel uppringning.

Joakim Pohlman (S):

"Det är många gånger att man vill att de ska logga in på sin bankdosa, men även att de ska logga in på banken via sitt mobila Bank-Id. De flesta gånger så misslyckas de kriminella, men ibland kommer de över uppgifterna med följd att den enskilde blir av med pengar."

Organisera kampanj

Socialdemokrater tror att ett förebyggande arbete skulle minska antalet "lyckade bedrägerier". Genom Brottsförebyggande rådet kan man organisera en kampanj i Markaryds kommun riktad mot målgruppen äldre, föreslår partiet.

Detta arbete kan, skriver Pohlman, ske genom att samarbeta med exempelvis den lokala sparbanken, pensionärsorganisationerna, polisen och andra ideella organisationer.

Uppsökande verksamhet

Genom uppsökande verksamhet kan man nå äldre personer, och som har hemtjänst kan nås med information den vägen. Pensionärsorganisationerna kan informera på sina möten. Ett annat sätt är att skicka ut brev till de äldre.

Socialdemokraterna i Markaryds yrkar på att kommunen genom Brottsförebyggande rådet genomför en kampanj mot bedrägerier för målgruppen äldre.