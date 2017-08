I 52 år har Bröderna Engwalls bil haft sin butik på Skånegatan. Men förra året bestämde de sig för att byta lokal och nu är de nyinflyttade på Långgatan efter en totalrenovering av Ahlberg bils gamla lokaler.

Den största anledningen till att de behövde större lokaler är att de nu säljer betydligt fler bilar. Förra året var det ett rekord år då de sålde 979 bilar, både nya och begagnade.

– Då sa vi att det här kommer vi aldrig kunna slå. Men så har vi sagt varje år, ler Tommy nöjt.

Får tiotusen kvadratmeter

Företaget har 18 anställda och planerar redan att bygga ut ytterligare till nästa år.

– Vid vår gamla lokal fanns det ingen yta att bygga ut och när försäljningen ökade fick bland annat våra kunder svårt att hitta parkeringsplatser, berättar Tommy.

Men nu finns det mer yta, både för kunder och för bilar.

– Vi gick från 5 000 kvadratmeter tomtyta till 10 000 kvadratmeter vilket innebär att vi också kan ha ett större lager med fler bilar hemma, berättar Tommy.

Prismedvetna kunder

I 17 år har han varit bilförsäljare och har märkt att kunderna blivit både mer prismedvetna och mer kunniga, särskilt den yngre generationen. Och för att kunna matcha prisläget på marknaden krävs det att de köper in fler bilar samtidigt.

Engwalls bil har fram tills för två år sedan bara sålt Citroën. Men när Holmgrens la ner i Ljungby tog de även in bilmärket Hyundai.

– Hyundai ligger långt fram när det gäller miljötänk och det var en av anledningarna att vi kompletterade med Hyundai, berättar Tommy som kommer leverera sin första elbil i slutet av augusti.

Det tredje bilmärket som är på gång vill Tommy Engwall inte avslöja men han har planer på att bygga ut verksamheten redan till nästa år.

Sjöriket flyttar in

I deras gamla lokal på Skånegatan är det också bestämt att Sjöriket och Sea Breeze ska flytta in. Renoveringen påbörjas nu under hösten och de siktar på att kunna flytta in där 1 december.