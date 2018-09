John Hudson är en av de främsta dramatiska tenorerna i England, med fina meriter från såväl The English National Opera, Welsh National Opera och Scottish Opera. Han har också sjungit på flera av världens andra stora operascener.

Just nu är han i Sverige och på fredagskvällen besöker han Ljungby missionskyrka för en konsert. Det blir både opera, operett och musicalmusik - till exempel av Puccini och Verdi samt från West Side Story och Phantom of the Opera.

Det bjuds också på klassiska pärlor på orgel och piano. John Hudson ackompanjeras av Mats Ericson, som i 14 år var domkyrkoorganist i Västerås. Under ändå längre tid var organist på Stadshusets orgel i Stockholm och har spelat vid åtskilliga Nobelhögtider.

Gunnar Dalborg, som via sitt bolag GDM är arrangör tillsammans med Ljungby missionskyrka och Ljungby kommun, är konferencier och bjuder också på klassiska pärlor på piano.

John Hudson har ett par gånger under den senaste tioårsperioden besökt Ljungby missionskyrka, dit han nu återvänder för ännu en populärkonsert.