Det tog endast nio minuter innan MIF spräckte nollan. Ett anfall på vänsterkanten där Affe tryckte sig igenom och slog in en perfekt macka genom hela försvaret mot bortre stolpen där André dök upp och tryckte dit ledningsmålet.

En snabb omställning gav MIF där bollen kommer upp till Erik T som med fart och finess lurade försvaret och rundade målvakten och placerade in bollen i mål. Ett mål som det är svårt att försvara sig emot.

Dessa två mål var första halvlekens två riktiga delikatesser.

MIF startade den andra halvleken med samma energi som man byggt upp under de första fyrtiofem minuterna. Det tar bara fyra minuter innan det tredje målet blir till. Ett snabbt uppspel från Mario till Johan J som kommer runt sin försvarare och spelar in bollen snett inåt bakåt till Johan L som direktskjuter dit MIF:s tredje mål för dagen. Matchen domineras fortsättningsvis av MIF.

Kvarten in i halvleken kommer ett MIF-anfall där bollen är på väg in i buren räddas av en utespelare med handen vilket resulterar i straffspark och utvisning. Axel P är säker från elva meter och placerar in bollen utmed stolproten.

Lagen skulle producera var sitt mål till innan Branimir Balen blåste av tillställningen. Först ut var MIF genom Johan N som elegant lobbade in bollen med känsla och finess från en snäv vinkel i straffområdet. Med fem minuter kvar så visade Genevad/ Veinge god karaktär genom att jobba oförtrutet matchen ut. Belöningen kom genom ett tröstmål som var riktigt snyggt. En perfekt frispelning in mellan MIF-försvararna och ett kyligt avslut borgade för att siffrorna putsades till.

En skön match att jobba sig igenom för att bygga upp matchformen ytterligare var det för MIF. Nu blir det tyvärr ingen match på lördag mot Lagans AIK som ingick i planeringen då gästerna lämnat återbud på grund av av spelarbrist den kommande helgen.