I helgen gick Guldkant i Virestad ut med en platsannons på Facebook-sidan "Köp och sälj i Älmhult UTAN massa kladdiga regler".

Företaget sökte ett icke uppgivet antal personer.

Det rör sig om kockar som kan hoppa in på timbasis på intensiva morgonpass, extrajobb på helgen eller vid större beställningar.

I annonsen på nämnda sida söker företaget också semestervikarier som kan stötta upp både vardagar och helger under semesterperioden.

Oseriöst

En av dem som hörde av sig gjorde en kommentar kring det hela:

"Jag hade gärna jobbat där om jag inte fått "förslaget" att jag skulle komma och jobba gratis ett par dagar för att man skulle se vad jag kunde".

"Oseriöst så det räcker".

Guldkant i Virestad AB:s delägare Daniel Uppsäll konstaterar att han inte har koll på just det här fallet.

– Men detta är inte frekvent, absolut inte, säger han.

– Vi kör inte på sådana principer.

Daniel Uppsäll säger att företaget har haft en arbetssökande inne på en första träff, för att man, så att säga, skulle känna på varandra.

Ett missförstånd

Detta ska båda parter ha varit överens om.

– Men jag kan inte minnas att jag har sagt så till den person som har reagerat, säger Daniel Uppsäll.

– Detta att jobba gratis är inte en ambition som vi har. Men det är viktigt att få in rätt personer, och i det fallet handlade det om att via vad man kunde under ett par timmar.

Däremot menar Uppsäll att det inte varit fråga om att jobba utan lön i flera dagar.

– Det är ett missförstånd, säger han.

– Det kan vara så att när det är fullbelagt med personal, och om någon vill börja här, kan det vara en möjlighet att jobba gratis några timmar.

– Men det är rent hypotetiskt.

Guldkant i Virestad AB har en grundbemanning på 1,5-2 personer.

Däremot är det ett antal personer som finns på plats i samband med större event.

Vid dessa tillfällen kan företaget ha ungefär tre kockar igång samtidigt samt personal för disk, körning och servering.

– Det kan vara 15 personer igång samtidigt under några timmar.