Svenskarna kan mobilsurfa allt snabbare, i genomsnitt har hastigheten ökat med ungefär 5 Mbit/s årligen de senaste fem åren. Det visar rapporten ”Bredbandskollen – mobil surfhastighet i Sverige 2017”.

Hastighetsutvecklingen har varit stor i hela Sverige de senaste åren. 2015 var det Stockholms län som hade högst hastighet med drygt 23 Mbit/s.

Nu två år senare har alla län minst 23 Mbit/s. Snabbast är Gotland med 43 Mbit/s. (Mätningen visar genomsnittlig hastighet för att ta emot data första kvartalet 2017.)

Kronoberg kommer på plats 20 av landets 21 län när det gäller mobilsurf. Bara Blekinge har långsammare mobilsurf i Sverige.

Men även inom länet kan det variera mycket.

Den ort där det är snabbast att surfa är Växjö med 30,4 Mbit/s. I Tingsryd och Ljungby är hastigheten bara 16,7 och 16,9 Mbit/s. Det betyder att surfhastigheten bara är hälften.

Bengt Nordström, vd på telekomanalysbolaget Northstream, säger till Ekot att kapaciteten vi har i Sverige räcker långt. Men i orter med lägre hastighet är marginalerna mindre.

FAKTA: Bredbandskollen Bredbandskollen är ett oberoende verktyg där alla kan testa sin internetuppkoppling gratis. .. FAKTA: Bredbandskollen Bredbandskollen är ett oberoende verktyg där alla kan testa sin internetuppkoppling gratis. Bakom Bredbandskollen står Internetstiftelsen i Sverige, IIS. IIS ansvarar för internets svenska toppdomän .se, med registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret.

— Det blir mer ett kapacitetsproblem om många försöker titta på video samtidigt eller om basstationerna använder äldre teknik eller inte står så tätt, säger han till Ekot.

Mätningarna för i år samlades in under första kvartalet 2017. Totalt har 4,3 miljoner mätningar analyserats under perioden 1 januari 2015 till 31 mars i år, utförda med 794 00 unika mobiler eller surfplattor.