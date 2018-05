Det var elever i Kulturskolan från Agunnaryd, Södra Ljunga, Hamneda och Kånna som framträdde och visade upp vad man lärt sig under terminen. Det bjöds på dans samt musik på gitarr och piano - allt under ledning av lärarna LindaMaria Hagård, Katarina Olsson och Johan Persson.

Flera andra konserter har genomförts och flera står på tur. På torsdagen ges "Spring Tunes" - en ensemblekonsert på Godsmagasinet med kör, storband, blåsorkester, slagverk, stråkar och gitarr.

Tisdagen den 22 maj är det stor föreställning på Grand, "När våren kommer", där det utöver musik också bjuds på Kulturskolans nya inslag; drama och muntligt berättande. På samma plats blir det lördagen den 26 maj "Good Enough", Kulturskolans första dansföreställningar. I samarbete med skolans musiker ges det föreställningar vid två olika tillfällen.

Pianolelever i olika åldrar ger konsert i Spegelsalen på Sunnerbogymnasiet den 29 maj. 30 maj och 4 juni ges Sounds of Wood and Steel 1 och 2 på Godsmagasinet. På den första föreställningen blir det blandade pop- och rockensembler samt sångsolister och under den andra uppträder gitarrister och sångare.