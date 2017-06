Fakta: Best Western

Kedjan: Hotellkedjan Best Western Hotels är en av värdens största hotellkedjor, med 4.100 hotell i omkring 100 länder.

När: Kedjan grundades i USA 1946 av Merill K. Guertin. Huvudkontoret ligger i Phoenix, Arizona. 2002 kom Best Western även till Europa.

Sverige: I Sverige finns det drygt 80 Best Western-hotell.

Namnet: Namnet Best Western kommer sig av att de första hotellen fanns i västra USA – väster om Mississippifloden. Hotellkedjan växte lavinartat under efterkrigstiden och en tid på 1960-talet bildades ett systerbolag som kallades Best Eastern, men från 1967 fick hela kedjan namnet Best Western, trots att den sträckte sig från kust till kust.