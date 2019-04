Lagan och Troja ska få upp idrottsintresset

Från London och Design Museum till Älmhult och Ikea museum.

Utställningen Home Futures - Underbara framtid! - har flyttats över Nordsjön för att visas för en svensk publik.

Att denna utställning landade hos just Ikea är högst passande, eftersom den handlar om arkitektur och formgivning under olika tidsepoker alltsedan 1930-talet och samtidigt blickar in i framtiden med visioner om om hem och boende kommer att förändras.