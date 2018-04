Så många som 92 procent har svarat att de känner sig trygga på sitt äldreboende och 83 procent har svarat att de är sammantaget nöjda med äldreboende.



Foto: Janne Wrangberth



Undersökningen görs med frågor i hur personer över 66 år trivs och upplever vård och omsorg inom hemtjänst och särskilt boende. Siffrorna för Ljungby kommun visar på att 83 procent har svarat att de sammantaget är nöjda med äldreboendet. Så många som 92 procent har svarat att de känner sig trygga på sitt äldreboende.

I ett pressmeddelande från Ljungby kommun framkommer att genomlysningen av kostnader visar att Ljungby kommuns socialförvaltning inte har så höga kostnader som flera andra kommuner, när det gäller kostnad per person som bor på särskilt boende. Den senaste genomgången av siffrorna visar att Ljungby i stället ligger lägre än snittet i landet.

- Våra särskilda boenden drivs effektivt, på ett ekonomiskt hållbart sätt. Nöjdheten hos de boende visar även den på god kvalitet, säger Magnus Wallinder, socialchef.

Tidigare presenterade fel siffror

I sammanställningen KKiK, Kommunens kvalitet i korthet som görs av SKL, presenterades nyligen att Ljungby kommuns kostnad på särskilt boende för äldre var 1 102 tusen kronor per brukare per år. Det visade sig sedan att det har rapporterats in felaktig individstatistik, det vill säga för lågt antal boende per månad.

Därmed blev nyckeltalet för kronor per brukare alldeles för högt.

Annons

Rätt siffra för 2017 ska vara 777 tusen kronor per brukare.

Det betyder att Ljungby kommun ligger lägre än snittet i landet som är 898 tusen kronor per brukare.

- Det är olyckligt att det har blivit fel siffror, men vi är glada och nöjda över att den rätta siffran visar att Ljungby kommuns socialförvaltning inte alls har så höga kostnader per boende som siffrorna först visade. Det här gör att vi känner igen oss i vår tidigare bild, nämligen att våra särskilda boenden drivs effektivt, på ett ekonomiskt hållbart sätt. Nöjdheten hos de boende visar även den på god kvalitet, säger socialchef Magnus Wallinder, och hänvisar till undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”.