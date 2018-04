–Jag minns det så väl. Det var den 13 mars 1959, säger Göran Liljeblad, en av de ursprungliga medlemmarna, som också kan avslöja hur Streaplers fick sitt namn.

De ursprungliga medlemmarna i bandet fortsätter att spela sin musik, även om man numera heta Mule Skinner Band.

Lördagen den 28 april återkommer Mule Skinner Band till Grand i Ljungby - drygt ett år efter den förra succén.

Mule Skinner Band är i stort sett samma grupp som på 60-talet härjade på hitlistorna och som senare blev ett av våra främsta dansband. Bara till för några år sedan fanns ursprungliga medlemmar kvar i dansbandet, allra längst var Håkan Liljeblad med - i 53 år.

Trappade ner

Men då bestämde sig medlemmarna för att trappa ner. Namnet Streaplers levde kvar i ett nybildat dansband - som faktiskt spelade på Garvaren i Ljungby så sent som i lördags.

Men inte kunde de gamla hjältarna lägga av. Snart längtade man tillbaka till nöjets estrader.

– Jag träffade Bjarne Lundqvist igen för några år sedan. Han hade egen studio och undrade om vi inte skulle lira, berättar Göran Liljeblad.

– Jag hämtade min gitarr och vi spelade lite. Snart kontaktade vi brorsan Håkan och Gert Lengtsrand igen, och de var också intresserade.

Helt plötsligt är de gamla bandmedlemmarna en grupp igen. Namnet var ju nu upptaget så man bestämde sig för Mule Skinner Band, uppkallat efter en av Streaplers stora succéer på 60-talet; "Mule Skinner Blues".

Annons

Sålde slut

För ett år sedan arrangerade Håkan Svensson i Vrå en konsert på Grand i Ljungby och biljetterna sålde slut. Succén var total. Därför satsar Håkan nu än en gång på en konsert med The Mule Skinner Band. Den 28 april är det dags. Förköpsbiljetterna har släppts och säljs på Ica Maxi i Ljungby.

– Numera spelar vi inte till dans utan bara inför sittande publik och det är fantastisk roligt säger, säger Göran Liljeblad.

– Musiken från 50- och 60-talet löper ju som en röd tråd i vårt program, men vi har naturligtvis ändrat om en del från förra årets konsert.

Inget namn

Gruppen The Streaplers bildades alltså 1959 av tvillingarna Liljeblad och Lasse Larsson (som avled för några år sedan), och mycket snart kom Gert Lengtrand med och namnet blev då Little Gert & the Streaplers.

Hur kom då det namnet the Streaplers till?

Göran Liljeblad minns exakt hur det gick till när man på några minuter bestämde sig för namnet den 13 mars 1959.

– Jag och min bror Håkan och Lasse Larsson var då 13-14 år och hade gjort några spelningar på IOGT och liknande platser i Göteborg. Helt plötsligt ringde en journalist på GP upp mig och ställde lite frågor om bandet som han hört talas om. Sedan frågade han vad vi hette. Jag svarade att vi inte hade något namn, men om han ringer om en kvart så skall han få veta vad vi skall kallas.

En stund senare återkom journalisten. Grabbarna hade på några minuter kollat lite på andra bandnamn och funderade på Strivers eller något liknande.

Glömde bort

– Sen ringde journalisten och då hade jag glömt bort vad vi kommit fram till och högg till med The Streaplers, säger Göran Liljeblad.

– Det betyder absolut ingenting. Det finns inget sådant ord.

De som undrar vad en "streapler" är får fortsätta att fundera`?

Popbandet The Streaplers fick enorma succéer med låtar som "Mule Skinner Blues" och "Diggety Doggety" på 60 talet. Som dansband hade man en jättehit i mitten på 90-talet med "Till min kära", som låg 73 veckor på Svensktoppen, varav 22 på förstaplatsen.

Närmare 60 års musikalisk historia i denna anda presenteras den 28 april på Grand av The Mule Skinner band.