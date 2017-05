Lidhult tog kommandot från start mot Trönninge IF Fotboll Lidhult hade greppet från start i matchen i division 6 Halland södra mot Trönninge IF på lördagen. Lagets halvtidsledning utökades i andra halvlek till seger 3-1 (1-0) borta på Tuvasvallen. Adonis Gashi, Joakim Johansson och David Strandahl gjorde målen för Lidhult, medan Johan Sundström nätade för Trönninge IF. Det här betyder att Trönninge IF nu ligger på sjunde plats i tabellen, och Lidhult är på andra plats.