I ett pressmeddelande skriver Sara Linsvall att Lindvalls Chark att Scandza AS på onsdagen nått en överenskommelse med ägarna till Leiv Vidar AS om förvärv av samtliga aktier i Leiv Vidar AS. Detta inklusive dotterbolaget Lindvalls Chark AB.

150 år

Leiv Vidar och Lindvalls har totalt mer än 150 års historia med tillverkning av korv. Företagen har marknadspositioner framför allt inom "kiosk och bensin kanalen" i Norge och i Sverige.

Den totala omsättningen är knappt 0,5 miljarder kronor.

10 anläggningar

Förvärvet kommer att resultera i en ökad aktivitet på produktionsanläggningar.

Scandza är ett nordiskt varumärkesföretag som verkar inom kylda produkter, snacks, bakverk, drycker och andra konsumtionsvaror.

Varumärkesportföljen innehåller Synnøve, Sørlandschips, Finsbråten, Karen Volf, Bröderna Nilsson, Berit North Stand och RÅ. Totalt har Scandza 10 produktionsanläggningar för livsmedel i Norden.

Hittat ägare

- Jag är mycket glad över att ha hittat en ny ägare av Leiv Vidar som vill fortsätta vår kultur, kvalitet och våra värderingar, säger Arne Vidar i pressmeddelandet.

– Vi är ödmjuka inför att ta över ett företag med en så lång och framgångsrik historia. Leiv Vidar och Lindvalls blir för Scandza en viktig aktör gällande korv av högsta kvalitet, både i Norge, Sverige och Europa. Den expertis som är samlad vid fabrikerna på Hønefoss och Strömsnäsbruk, kommer att vara utgångspunkten för en viktig prioritering i framtiden ", säger Jan Bodd i Scandza.