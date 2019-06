Ljungby gjorde proceduren kort - tre mål på 20 minuter

Ljungby IF gjorde proceduren kort med seriefemman Gransholms IF och hakar sig fast i toppen av tabellen, nu med sex poängs andrum ner till serietvåan Hovshaga.

- Just nu känner vi oss oslagbara, kommenterar Ljungbys tränare Samir Hodzic.