I dag, utgör solceller cirka 0,1 procent av Sveriges totala elproduktion, men installationstakten har ökat, uppger Fossilfritt Sverige i ett pressmeddelande.

Ljungby kommun, hamnar på plats 31, med en effekt på 25,8 W per invånare. Grannkommunerna finns dock längre ned på listan. Markaryd, hamnade på plats 121 med en effekt på 9,6 W per invånare, och Älmhult på plats 201, med 5,0 W per invånare.

Sammanställningen av antal installerade anläggningar 2017, omfattas inte av anläggningar som saknar elcertifikat, och därför är den totala installerade solcellseffekten högre än det vi ser i statistiken.

Statistiken över solcellsanläggningar i Sverige, sammanställs tillsammans av Fossilfritt Sverige, Power Circle och Svensk Solenergi.