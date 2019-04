Simmarna från Ljungby gjorde fantastiska tävlingsresultat och slog många och på vissa sträckor riktigt stora personliga rekord.

Levente Nagy hade en ordentligt bra helg och slog till med många personliga rekord. Hans höjdpunkt under helgen var 100 fjäril där han slog personligt rekord med 2,7 sekunder. Den nya tiden lyder 1.07.20 och det är även ett nytt Sumsim-kval. Hans 50 frisim och 50 fjäril gick precis som 100 fjäril väldigt bra och han fick med sig nya personliga rekord samt två guldmedaljer hem i bagaget på de sträckorna.

William Bogren-Karlsson gjorde en hel del bra lopp under helgen. Höjdpunkten under helgen kom under finalen på 50 fjärilsim där han gjorde ett fint lopp och slog till med ett nytt personligt rekord som lyder 31.68. Förutom ett fint lopp i fjäril slog han även till med ett personligt rekord på hela 16 (!) Sekunder på 200 frisim där hans nya personliga rekord nu är 2.30.95.

Boglarka Kovacs simmade två riktigt bra lopp på 50 och 100 bröstsim och slog till med ordentliga personliga rekord på båda sträckorna. Dessutom lyckades hon kvala in till JDM på båda distanserna. Hennes nya personliga rekord på 50 bröstsim lyder 36.98, en sänkning med fem sekunder samt 1.24.97 på 100 bröstsim, en sänkning med 7,3 sekunder.

Aidan Sagadin simmade riktigt bra på sina 50-sträckor och fixade nya personliga rekord i samtliga simsätt. Han simmade riktigt bra under 50 fjäril och hans nya bästa tid är 37.54, en sänkning av hans gamla personliga rekord med hela 4,5 sekunder. Även på 50 ryggsim gjorde han en bra tid, 38.01, vilket är en sänkning med 2,6 sekunder.

Annons

Tränare Lova Andersson var riktigt nöjd med simmarnas prestationer och ser fram emot säsongens kommande tävlingar.