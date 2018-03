Polisen har fått in en anmälan om stöld av en lyktkassett på en bil, närmare bestämt en Volvo V 60. Bilen var under tiden den 27 februari till 5 mars uppställd på Södra Krongatan. Under denna tid har någon eller några slagit in en sidoruta, öppnat motorhuven och på så sätt kommit åt lyktkassetten. Värdet av denna är dock oklart.