Där ute, en ganska bra bit ut i skogen, en bit från Markaryd står den, ladan från 50-talet som nu har fått en helt ny roll.

In på ladans scengolv kliver tenoren Rickard Söderberg och pianisten Per Tengstand in. Ladan är fullsatt och biljetterna såldes slut tidigt.

Efter första stycket så säger Rickard; ”Jag ser att ni fotograferar, men för lite. Här är så vackert, så fin akustik, fantastisk atmosfär och en plats full av känsla”. ”Fotografera mera, vi måste sprida detta”.

Det är vackert, kanske extra vackert för att det just är en gammal lada som någon har lagt ner hela sin själ i för att göra den till den konsertlokal som den nu har blivit till. Denna någon är Tobias Broström.

Initiativtagaren Tobias Broström får lovord av publiken som är på plats och just har njutit tenoren Rickard Söderbergs fantastiska röst i operasång och Per Tengstrands vackra pianospel.

Åter igen ses Tengstrands fingrar vandra över tangenterna och snart hörs också tenorens röst som fyller hela ladan ända upp till högsta bjälken.

Applåderna är höga och långa, och några tittar på varandra och nickar på språket som säger att de är djupt berörda.

I pausen är det mingel i gräset framför ladan och ett ord är återkommande i det de just har varit med om, ”magiskt”.

– Det här är helt fantastiskt, säger Jim och Ingrid Ek.

– Att det finns ett litet ställe, mitt ute i ingenstans där vi kan uppleva detta stora.

Mer stort är att vänta och det berättar Tobias Broström om.

– Nästa helg den 5 augusti är det Uppsala Kammarsolister som fyller ladans scen. Uppsala Kammarsolister är en stråkensemble i världsklass som idag består av fem av Sveriges främsta musiker. Som musikaliska grundbultar står Mozart och Brahms stråkkvintetter.