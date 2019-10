Sedan i somras har ett antal avgångar på sträckan Falköping – Nässjö varit ersatta med buss under veckodagarna. Anledningen är olika banarbeten som ska utföras fram till mitten av december.

Just nu är arbetet extra intensivt vilket medför att alla avgångar med Västtrafik och Krösatåg på sträckan Jönköping – Nässjö ersätts med bussar mellan klockan 9 och 15.

– Vi uppmanar alla resenärer att kontakta sitt tågbolag. Även om det är trafikverkets banarbete är det ändå tågbolagens ansvar att ordna med ersättningstrafik, säger Josefine Gröndahl som är presskommunikatör på Trafikverket.

Tidigt på fredagen fick tågresenärer åka buss mellan Jönköping och Bankeryd på grund av ett godståg som gick sönder på sträckan. Det felet ska nu vara avhjälpt så att tågen kan rulla mellan stationerna igen.

Långvariga arbeten

Sök resan och var ute i god tid, tipsar Charlie Drab som är tågchef på Jönköpings Länstrafik:

– Söker man sin resa på reseplaneraren på jlt.se så får man upp hur man ska resa istället, säger han.

Banarbetena som utförs av Trafikverket ska göra tågtrafiken snabbare och effektivare.

– Just nu kan bara ett tåg köra in på stationen och det blir väntetider när tåg måste vänta vid stationer. Tanken är att två tåg ska kunna köra in på stationen, säger Charlie Drab.