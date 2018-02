För ett par veckor sedan berättade Smålänningen att Maria Andersson Szücks, 25 år från Älmhult, men som nu bor i Växjö, ska medverka i en ny tv-serie.

Det rör sig om dejtingprogrammet Are you the one-Sverige.

Detta är en tv-serie som handlar om 20 singeldejtare, vilka tävlar om kärlek och pengar och som startar på måndag.

Varje deltagare har en så kallad perfect match i programmet, det vill säga en person som anses passa den andra personen perfekt.

Ingen vet

Denna perfekta partner har tagits fram genom intervjuer och samtal med deltagarna samt med deras nära och kära.

Spänningen i sammanhanget är att ingen i gruppen vet vem som passar den personen bäst.

Programserien spelades in i Thailand under sex veckor.

Maria hade inte tillåtelse att berätta för Smålänningen om hon hittade kärleken genom programmet.

Så här sa hon med anledningen av premiärprogrammet

– Jag är fett nervös inför hur man ser ut och hur man låter.

– Men jag ångrar absolut inte detta. Det har varit både roligt och givande.

Are you the one-Sverige kan ses på Viafree, TV 3 och Viaplay.