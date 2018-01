I div 4 Västra kommer fyra lokala lag att vara med i form av nedflyttade Ljungby IF, Lagan AIK, Guddarps IF samt Markaryds IF som med amdra ord kommer att bli hyperintressant att följa.

Markaryd flyttar

Premiäromgången Div 4 Västra 14/4: Värnamo Södra–Markaryd (kommer att flyttas), Vrigstad–Gislaved IS.. Premiäromgången Div 4 Västra 14/4: Värnamo Södra–Markaryd (kommer att flyttas), Vrigstad–Gislaved IS, Waggeryd–Guddarp, Smålandsstenar–Kärda, Lagan–Malmbäck, Anderstorp–Ljungby. Damer div 2 Mellersta Götaland 14/4 Vetlanda–Växjö BK, Fredriksdal–Waggeryd, Tvärred-Vegby–Sandsbro, Husqvarna–Hovås Billdal, Ingelstad–Ljungby.

Premiären är föreslagen att spelas den 14 april, men några derbydrabbningar blir det inte. LIF och Guddarp lirar borta mot Anderstorp respektive Waggeryd, medan Lagan tar emot Malmbäck.

Markaryd ska enligt förslaget möta Värnamo Södra borta, men den matchen kommer att flyttas.

– Från början hade Smålands Fotbollförbund bestämt att premiären skulle ske 21 april. Vi lade därför in ett träningsläger i Berlin veckan innan, säger Peter Stridh, assisterande tränare och kanslist i Markaryds IF.

Stridh lägger till:

– Vi har varit i kontakt med förbundet och de bad om ursäkt för ändringen, så matchen kommer att spelas vid ett annat tillfälle.

Intressanta matcher

Med fyra lokala lag att hålla koll på innebär det många intressanta derbydrabbningar under säsongen. Preliminärt spelas dessa enligt följande:

21/4 Ljungby–Lagan

5/5 Markaryd–Lagan

12/5 Guddarp–Markaryd

2/6 Ljungby–Guddarp

16/6 Lagan–Guddarp

25/6 Markaryd–Ljungby

4/8 Lagan–Ljungby

18/8 Lagan–Markaryd

25/8 Markaryd–Guddarp

15/9 Guddarp–Ljungby

29/9 Guddarp–Lagan

6/10 Ljungby–Markaryd

Definitiva speldatum kommer att diskuteras på en seriekonferens i slutet av februari med alla inblandade lag och sedan fastslås i början av mars.

Två derbyn

I div 2 Mellersta Götaland för damer återfinns både Älmhults IF och nykomlingen Ljungby IF. Tyvärr har två lag dragit sig ur redan och det är Alvesta GIF och Nässjö FF, vilket innebär att det är elva lag kvar.

LIF inleder borta mot Ingelstad, medan ÄIF står över första omgången.

Men redan i andra omgången är det dags för derby på Lagavallen. Returen spelas också på vårkanten i slutet av juni.

Derbydatumen att hålla koll på är:

21/4 Ljungby–Älmhult.

30/6 Älmhult–Ljungby.