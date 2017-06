I ett års tid har 178 offentliga kontorsbyggnader i Europa deltagit i tävlingen.

Den 20 juni åkte energisparteamet till Bryssel för att representera Sverige vid prisceremonin.

– Visst, vi vann den svenska delen av tävlingen i konkurrens med ett 15-tal offentliga byggnader i sydost men vi hade nog aldrig kunnat ana att vi skulle hävda oss så bra internationellt, säger Asim Serdarevic.

Inleddes i mars 2016

Tävlingen inleddes den 1 mars 2016.

– I det första skedet skickade vi in uppgifter om kommunhusets energiförbrukning för föregående år till den samordnande aktören Energikontor Sydost. 2015 års resultat var utgångsvärdet för tävlingen. Vi skickade även in en avsiktsförklaring i vilken vi meddelade att vi hade som mål att klara en energibesparing på 15 procent under det kommande året, säger han.

I mars 2017 kunde man sammanställa resultatet och fastställa hur besparingarna förhöll sig i förhållande till energiförbrukningen från föregående år.

Total energibesparing på 20 procent

Och det skulle visa sig att Markaryds kommun hade uppnått en total energibesparing på 20 procent.

– Projektet gick ut på att man skulle undvika stora investeringar och istället satsa på beteendeförändringar. Det handlade till exempel om att man inte skulle glömma att släcka när man lämnade sitt rum och att vi skulle installera armaturer med frånvarostyrning i utrymmen där medarbetarna normalt inte brukade vistas.

Samtidigt passade energisparteamet på att sänka värmen till 16 grader i bland annat arkivutrymmen och hålla temperaturen på en jämn och behaglig nivå i kontorsrum och samlingslokaler.

– Vi försökte hålla en dialog med medarbetarna under hela resan. Vi ville inte använda någon piska utan ville att medarbetarna skulle känna glädje och entusiasm. Vi brukade bland annat dela ut chokladbitar till dem som stängde av sina datorer när de inte användes.

"Mycket att vinna"

Nu är projektet över men Asim Serdarevic och hans energisparteam hoppas att den nyvunna silvermedaljen ska inspirera medarbetarna att fortsätta på den inslagna linjen.

– Vi kommer fortsätta att hålla träffar och att på olika sätt uppmuntra energismart beteende. Vår förhoppning är att vårt arbete ska ge ringar på vattnet ute i samhället. Det finns mycket att vinna på att tänka miljöklokt, säger han.