Det är Ljungby kulturskola som bokat Lundvik till en konsert den 12 augusti under Ljungbydagarna. Skolan har gjort tradition av att varje år uppträda tillsammans med en stor stjärna under Ljungbydagarnas inledning. Årets stjärna är bokad - och det blir högaktuelle John Lundvik. Något att se fram emot för eleverna i Kulturskolan under vårens övningar.

Lyckas det bra för John Lundvik i årets tävling har ju Kulturskolan dragit en verkligt vinstlott. Det skulle väl sitta fint att få uppträda med en Eurovision-deltagare?

Kulturskolan - och tidigare Musikskolan - brukar uppträda i tältet under premiärkvällen då det är kommunens dag - och därmed fri entré för alla. Man samarbetar alltid med en artist på konserten -i fjol var det till exempel Lisa Ajax. Andra stjärnor skolan jobbat med är Janne Schaffer och Peter Johansson - och i år blir det alltså John Lundvik.

John Lundvik är född i London, men uppvuxen i Växjö. Han är en framgångsrik låtskrivare och numera också artist. Som låtskrivare var han - tillsammans med Jörgen Elofsson - upphovsman till "When You Tell the World You´re Mine" , som Björn Skifs och Agnes Carlsson sjöng på kronprinsessparets bröllop. Han har gjort låtar till bland andra Sanna Nielsen, skrivit filmmusik till "Snabba Cash" och medverkat i Allsång på Skansen tillsammans med Lill Lindfors.

I fjol gjorde han succé i Melodifestivalen med låten "My Turn". Den blev trea i hela tävlingen och John Lundvik blev etablerad även som artist.

I årets tävling medverkar han i den fjärde deltävlingen med "Too Late For Love".