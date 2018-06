Den här veckan öppnar kyrkan i Vrå upp lite extra. Det är församlingsrådet som ansvarar för vägkyrkan som under veckan bjuder in till lite olika aktiviteter. Bo Hultsten är kantor i Lidhult, Odensjö och Vrå församling och finns på plats under flera av dagarna.

– Kyrkan ligger bra till vid en väl trafikerad väg. Det är många som åker förbi men som stannar med sin motorcykel eller husvagn för att kolla på kyrkan, säger Bo Hultsten.

Kyrkan i Vrå har blivit vägkyrka under flera somrar. Sedan Bo Hultsten började för 5-6 år sedan har vägkyrkans utformning ändrats något.

– Det har vuxit lite grann. Då hade vi musik hela veckan, säger Bo Hultsten.

På schemat för veckan står allt från musik och andakt till kyrkogårdsvandring och aktiviteter för barnen. En av dagarna bjuds barnen in till tornsmyg och orgelpip. Det är ett koncept som en tidigare präst föreslog för några år sedan.

– Vi bjuder in barn från 7 till 11 år. De får kolla på orgeln och gå upp i tornet. Man får improvisera lite. Kanske sjunger vi en sång också, säger Bo Holtsen.

Mellan måndag och fredag finns tält med servering uppsatta utanför kyrkan. I kyrkstugan finns lokala hantverk och kyrkan är bemannad under eftermiddagen.

– Det är inte så många som går i kyrkan. Någon generation har försvunnit. Vi försöker öppna upp för nya vägar, säger Bo Hultsen.

Vägkyrkan i Vrå avslutar veckan med en musikgudstjänst på söndag kväll.