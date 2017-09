Den ligger inte i kollisionskurs med Jorden de närmsta 500 åren, men den får en att tänka lite. Inte minst på alla de varningar om Jordens undergång som figurerar på internet. Passagen av asteroiden har lett mig till lite av de tankar jag idag kåserar om.

Domedagsprofetiorna duggat ju tätt på internet, men vad ligger det egentligen i alla dessa påståenden och vilda hypoteser? Planeten X, Nibiru eller vad vi nu kallar domedagsplaneten?

Det har alltid funnits hypoteser om mystiska saker som döljer sig där ute. Det är förstås inte så konstigt eftersom det är så mycket vi inte vet. Eller? Sanningen å säga vet vi (forskarvärlden) mer än vad de flesta människor reflekterar över. Och då menar jag inte att de sitter inne med hemligheter de inte delar med sig av utan snarare det faktum att det ligger en osynlig språkvall av oförstående mellan forskare och allmänheten.

Vetenskapen har kommit mycket längre än vad folk i gemen tror. Detta beror på två saker. 1. Vetenskapare är ofta väldigt bra på sitt ämnesområde, men ganska få av dem är riktigt bra på att sprida sitt kunnande, då det inte är att sprida kunskap de brinner för. Detta håller dock på att ändras. Många av dagens forskare får i sin utbildning lära sig att tala med journalister och att inspirera allmänheten. 2. Den andra delen är att de flesta människor är lata. (Ursäkta!) När ett nytt massutskick kommer på Internet är det mycket enklare att dela än att kolla källan. Eftersom min kompis Nils-Göran skickade detta och jag litar på honom…

Åter till planeten X. Det finns flera möjliga varianter av solsystemsobjekt som går under samma namn. Begreppet började på allvar användas under 1900-talets början av Percival Lovell som sökte efter en planet utanför Neptunus bana. När planeten (numera dvärgplaneten) Pluto upptäcktes 1930 borde benämningen helt enkelt ha gällt Pluto. Planet X = Pluto. Men flera andra hypoteser… eller snarare; moderna myter finns.

1. Till exempel talas det ibland om planeten på baksidan av Solen. Det skulle alltså finnas en planet på baksidan Solen i samma bana som Jorden, så att vi aldrig kan se den. Det finns två problem med detta. Först och främst är det väldigt väldigt osannolikt att ett sådant system någonsin skulle bildas. I teorin kan ett objekt hamna i en 100 procent stabil bana mitt emot Jorden på andra sidan Solen. Men denna Lagrange-punkt, som det kallas, är instabil. Lite som att balansera en boll på en kulle. Minsta lilla störning och systemet skulle störas ur sin balans. Sannolikt med resultatet att båda planeterna, Jorden och Planet X, kolliderar. (Och Solsystemet har haft mer än fyra miljarder år på sig att störa en eventuell dold följeslagare.) Dessutom, vi har rymdsonder i många delar av Solsystemet som utan tvekan skulle ha sett en sådan kropp om den alls fanns. Ett sådant exempel är STEREO-sonderna som studerar Solen från två vitt skilda platser i Jord-banan.

2. Planeten X skulle kunna vara någon för oss dold planet i det yttre solsystemet. Det finns de som hävdar att det finns en planet som befinner sig långt utanför Neptunus bana. Där skulle den kunna ligga utan att synas från Jorden eftersom ljuset från Solen inte skulle räcka till för att vi skulle kunna se den. Detta är ett helt möjligt men mycket osannolikt scenario. Idag finns två myter som bygger på detta tema. 2a. En planet, Planeten Nibiru, med en så elliptisk/avlång bana att den då och då kommer in i centrala solsystemet och ställer till med oreda. En sådan planet skulle störa ut mycket av livet som vi känner det genom att orsaka stora klimatsvängningar. Detta skulle enligt vissa hända med 7000 års mellanrum… (eller var det 11000 eller 21000…). Skulle denna planet finnas skulle våra inre planeter ha lite annorlunda banor. Den skulle alltså kunna dölja sig för våra ögon, men inte för farbror Newtons fantastiska matematik.

2b. Planeten härbärgerar ett främmande folkslag som på något vis hälsar på oss och ger oss tips, slår ner civilisationer, sorterar ut de bäst förberedda människorna, etc. eller något annat spännande. Det finns många förespråkare på detta tema som till exempel von Däniken med flera vars böcker har en hedersplats i biblioteket tillsammans med namnkunniga personer som Jules Verne, Arthur C. Clarke och Jeffrey A. Carver och andra Science Fiction-författare. Problemet med en bebodd planet i en sådan bana är att den skulle vara bottenfrusen sedan tre miljarder år tillbaka. Den skulle vara helt utan växtlighet (som kräver solljus) och därmed all form av föda. Dessutom skulle den vara så stor (om den skall vara bebodd) att våra instrument borde visat den, idag när amatörastronomers teleskop ofta tar bilder bättre än 90-talets astronomer kunde drömma om.

3. Den tredje versionen av planeten X är en himlakropp som för alltid döljer sig där ute utanför Neptunus bana och då och då kastar kometer på oss. Den sista versionen är väl den i vetenskaplig mening mest realistiska bilden av en planet X. Under 00-talet har denna hypotes vuxit sig allt starkare. Men nya data pekar åt motsatt håll, då vi valt våra områden vi genomsöker efter hur lätt det är att söka där. T.ex. har forskare undvikit att söka efter yttre himlakroppar i de riktningar som har vintergatsbandets alla stjärnor i bakgrunden. I dessa områden skulle det vara svårt att se eventuella Plutoider p.g.a. alla stjärnor. Idag verkar det snarare som om alla stora objekt är funna medan objekt i Plutos storlek och mindre är det som återstår. Idag känner vi till ungefär 800 transneptunianska objekt eller så kallade Plutoider varav bara några få är större än Pluto.

Till slut kan vi med dagens noggrannhet i våra beräkningar konstatera att med de fakta vi har kring Jordens, Mars och Saturnus banor kan vi med säkerhet se att det inte kan finnas något i Mars storlek närmare än 52 miljarder km (tio gånger längre bort än Neptunus). Inget i Jordens storlek närmare än 74 miljarder km.

Vi kan alltså utesluta dessa jätteobjekt. Det som återstår är traditionella asteroider och kometer. Sådana objekt som så ofta porträtteras i katastroffilmer. Ofta med mer eller mindre flummiga animeringar av objekt som i verkligheten är respektingivande nog. Låt oss därför återkomma till detta mer realistiska hot nästa vecka, med sökandet efter Near Earth Objects, de objekt som faktiskt skulle kunna betyda något för oss här på Jorden.

Fotnot: Gunnar Sporrong har läst kemi och astronomi på Göteborgs Universitet och Chalmers men är numera en inbiten amatörastronom. Han brinner mer för att sprida kunskap än för att skapa den. Han har tidigare jobbat som föreståndare på Slottsskogsobservatoriet i Göteborg men jobbar numera på Astro Sweden i Skara där han säljer mikroskop på dagtid medan han tillbringar kvällarna på Mariestads Astronomiska Klubbs klubbobservatorium.