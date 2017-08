Den förväntade publiken som till stora delar uteblev under fredagskvällen kompenserades delvis under lördagen.

– Jag tror att det kom runt 800 och 900 under lördagen. Vi blev lite förvånade för att ganska många ramlade in sent på kvällen, säger Matija Rafaj, en av festivalgeneralerna under lördagskvällen.

När Smålänningen når honom på måndagen är han förlåten för att vara lite trött.

– Vi ligger nog lite minus på sömnkontot allihop, men det är det värt.

– Vi har inte hunnit landa ännu men i det snaraste ska vi i styrelsen träffas på ett möte för att summera. Det är mycket intryck som ska hinna sjunka in. Självklart hade vi hoppats på fler folk men vädret gjorde sitt. Vi tycker att vi hade en bra blandning vilket besökare också bekräftade, någonting för alla.

Matija berättar att de fått mycket beröm och många kramar av de som kommit fram och tackat för trevliga kvällar i Agunnaryd.

– Det är ju det vi vill, glädja andra genom att anordna detta. Att vi har roligt och trevligt själva får vi på köpet.

Kan du nämna någon artist som gjorde lite extra intryck?

– Ja, det var Staffan Tägil som gav allt på scen. Han uppskattades stort och nästa gånga jag träffar honom så har jag blivit lovad en autograf.

Blir det en sommarfest i Agunnaryd även nästa år?

– Det hoppas jag, men som sagt, först får vi landa och summera helgen innan vi tar några beslut.