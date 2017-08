Plötsligt får du en varning i Messenger från en kompis och blir alldeles iskall.

Acceptera ingen vänförfrågan från Fabrizio Brambilla! Han är en hacker med ett system kopplat till ditt messenger-konto. Om en av dina kontakter accepterar honom kommer det att hända något hemskt, står det.

Varningen har spridits som ett kedjebrev i farlig fart de senaste dagarna bland svenska Facebookanvändare. Men Metros Viralgranskaren har tittat närmare på fenomenet och kommit fram till att det är fejk.

Precis som liknande meddelanden Viralgranskaren tidigare skrivit om är det hela en bluff, skriver Metro.

Visst går det att hacka människor via Facebook, men för att det ska lyckas måste man förmå offren att till exempel installera ett webbläsartillägg, enligt Metro.

Då får bedragarna tillgång till din Facebooksession och kan skicka ut spammeddelanden till dina vänner.

Men detta är alltså omöjligt att göra bara via en vänförfrågan eller messenger-meddelande.

Varningen om Fabrizio Brambilla har spridits från Italien sedan i juli.

Om Facebook på riktigt skulle vara utsatt för en stor hackerattack så skulle man meddela det via e-post, via notifikationer direkt i Facebook eller på andra sätt, inte via kedjebrev, lugnar viralgranskaren i Metro.