I torsdags informerades Centerkvinnorna och Centerpartiet i Kronoberg att deras riksdagsledamot från länet, Eskil Erlandsson, avgår med omedelbar verkan.

Anledningen till avgången var att det framkommit uppgifter om att Eskil Erlandsson har uppträtt på ett sätt som inte är acceptabelt, uppgifter som Centerpartiet har tagit på största allvar.

"Vi fick information från partiet under gårdagen och litar helt och fullt på den bedömning som ledningen för riksdagsgruppen gjort. Centerpartiet har nolltolerans mot den här typen av oacceptabelt beteende, vilket vi nu tydligt visar att vi lever upp till”.

Det skriver Centerkvinnorna och Centerpartiet i ett pressmeddelande.

I pressmeddelandet stod det också att Eskil Erlandsson lämnade sin riksdagsplats på uppmaning av Centerpartiets gruppledare Anders W Jonsson.

”Ingen ska behöva känna sig utsatt. Därför uppmanades Eskil att kliva av sin riksdagsplats, vilket han nu valt att göra. Som ny riksdagsledamot från Centerpartiet i Kronoberg kommer vi att få Per Schöldberg, tidigare kommunalråd i Växjö. Per är en mycket kompetent politiker och vi är glada att Per med kort varsel kan gå in och tjänstgöra som riksdagsledamot redan nästa vecka”.