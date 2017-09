Pär Angser var under många år ordförande i Älmhults IF. Det var kompisen Tommy Almblad som "lurade" in honom, om vi ska använda Pärs egna ord, i föreningen för 42 år sedan.

Nu har Pär avsagt sig samtliga uppdrag inom Älmhult IF:s styrelse, nu går tiden till det han brinner för – ÄIF–akademin.

2015 startade de goda vännerna Pär och Tommy upp laget för funktionsnedsatta. Projektet hade varit en dröm för Pär sedan han såg Grunden Bois spela under Gothia Cup i Göteborg för många år sedan.

– Sen dess har de varit mina förebilder, berättar han.

Grunden Bois är den mest uppmärksammade föreningen som har lag för personer med funktionsnedsättningar. Redan 1995 anmäldes klubben till Svenska Handikappidrottsförbundets seriespel. 2002 visades en dokumentär om föreningen av Sveriges Television som fick stor uppskattning och visades flertalet gånger i repris.

– När jag såg dem spela kände jag direkt att det var något jag ville göra i framtiden, det var ren och skär glädje, minns Pär.

Torsdag eftermiddag. Minibussar från Glimåkra Folkhögskola rullar upp på grusplanen vid Haganäs konstgräs. Benskydd och fotbollsskor åker snabbt på. Bollarna ligger redan och väntar.

Det är dags för säsongens första träning.

Gabriella Andersson, eller Gabbe som hon kallas, hjälper lagkamraten Joel att knyta skorna. Hon reser sig upp.

– Jag måste hälsa, säger hon och sträcker fram handen.

Gabbe var till en början skeptisk till fotbollen. Men efter att ha testat blev hon fast. Nu tränar hon även på egen hand.

Tommy Almblad håller i dagens första övning. Dribbla med boll mellan koner tills Tommy ropar, då ska spelarna släppa bollen och springa så snabbt de kan och ställa sig på straffområdeslinjen. Efter två gånger ökar Tommy avståndet, då ska spelarna springa hela vägen till mittlinjen.

Många fotbollsspelare hade garanterat tyckt det var tråkigt. Att springa utan boll?

När Joel Assarsson når mittlinjen räcker han upp handen. Han har något att säga.

"Det här är toppen!".

Joel är en av de mer rutinerade i laget, han var med och spelade Gothia Cup somras.

– Han spelar nästan hälften av tiden, men vi var ändå inte säkra på att han någonsin skulle få röra bollen, berättar Tommy Almblad.

Men plötsligt hände det. Joel fick till en perfekt passning på mittplan.

– Total lycka. Han bara ställde sig med båda armarna upp i luften.

Säsongens första träning fortsätter med teknik, styrka, kondition och skott– och spelövningar. Precis som vilken fotbollsträning som helst.

Halva laget bor i Älmhult, den andra halvan kommer från Glimåkra folkhögskola. Det är ett samarbete som inleddes inför 2016.

– Vi behövde fler spelare så jag tog kontakt med skolan och hann inte ens tala till punkt innan vi hade bokat en tid för att träffas, berättar Pär Angser.

Laget består nu av 15–talet spelare. Men Pär och Tommy ser gärna att fler kommer och spelar.

– Det måste finnas fler. Så vill man börja spela går det bra att kontakta mig, eller bara dyka upp på våra träningar torsdagar. Vi har öppet för alla, oavsett ålder, säger Pär.

Så skynda alla fotbollssugna, för det finns flera saker på höstschemat som man inte vill missa.

– Höjdpunkten blir endagscupen Västcupen i Göteborg, då åker vi upp över dagen. Sedan avslutar vi säsongen med att spela match på Älmevallen inför Älmhult IF:s sista hemmamatch.

Och kanske blir det något annat kul också. Förra säsongen fick spelarna testa sina gränser med rallyåkning med riktiga rallyförare.

– Vi försöker ta på oss lite andra aktiviteter utanför fotbollen.

Men vad är roligast, rally eller fotboll? Joel Assarsson var i alla fall säker på sin sak. Han bara pekade på märket på bröstet – Älmhults IF.

Laget började som en dröm.

I juli i år stod Pär Angser där själv, i samma turnering som han för många år sedan fastnade vid den där fotbollsplanen och glädjen hos Grunden Bois.

Den här gången hade han ett eget lag med sig – ett lag med nya förebilder.