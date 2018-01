Våra två senaste matcher inbringade noll poäng borta mot Pantern medan vi tog en trepoängare hemma mot Almtuna. I Pantern gör vi på många sätt en riktigt bra match mot ett starkt hemmalag, men vi lyckades inte spräcka deras nolla. Att bara ha släppt in ett mål längs nästan hela matchen därnere i deras lada gav oss länge möjligheten att ta poäng, men vi var lite för trubbiga den kvällen för att hota om det tyvärr och deras spik med mål i tom kasse är det väl inget att säga om till slut.

Hemmamatchen mot Almtuna som vi kammat noll mot de övriga matcherna denna säsongen blev en annan historia, även om vi började lite knackigt i inledningen på matchen. Efter ett ganska givande snack i första periodpausen tycker jag överlag att vi går in och gör en rakare period, för att sedan verkligen få loss ketchupkorken i tredje som vi vann med 3-0. Styrkan att vända ett 1-3 underläge till 5-3 vinst är såklart glädjande och är ett sådant moment som ett lag växer av. Vi fortsätter att vara enormt starka hemma. Det ska vi fortsätta med plus att vi ska förbättra vår statistik på bortaplan där det nu är ett tag sedan som vi tog poäng.

Vilken pärs det var att överleva måndagen. Nu pratar vi inte vilken måndag som helst utan årets absolut tuffaste dag sett till olika kategorier. Årets deppigaste, årets fattigaste och utöver det också årets mest ångestframkallande enligt experterna. Nu får man kanske ta det med en nypa salt, men visst kan det kanske kännas en del, eller så är det bara för att det pratas om denna speciella ”Blue Monday” överallt i media? Detta fenomen till måndag har varit tillräckligt för att en walesisk forskare vid namn Cliff Arnall ska ha forskat i detta och via en formel plockat fram bevis för att denna dagen, den tredje måndagen på året, är vad den är.

Kombon mellan dåligt väder, skulder, tid som gått sedan jul, tid tills nästa lön kommer och så vidare är olika variabler som spelar in här. Man har analyserat två miljoner tweets och sett en skillnad på hur positiva respektive negativa de är under denna tid i januari och sett en skillnad jämfört med övriga måndagar på året. Till det ska nämnas att juristerna kallar den för skilsmässomåndagen, där kanske julstressen eller all ledighet kring jul med mer tid tillsammans är det som till slut blir tungan på vågen och gör det till den dagen på året när flest par begär om skilsmässa.

Nja, nu är det inget av detta som känns direkt aktuellt, förutom då det där med skuldkänslor kanske. Inte direkt mina egna, men jag ser ju resultatet av andras. Som många andra hemma i min stad så går jag och tränar ganska regelbundet och det är ju en remarkabel skillnad på att boka enstaka pass eller få bra platser någonstans i gymmet nu jämfört med strax före julhelgerna. Januari månad måste vara för alla gym vad julhandeln är för övriga butiker. Det måste vara en stor del av den totala intäkten på året, den som driver runt det med tanke på alla nya gymkort som säljs. Det känns som att hela bygden fått för sig att köpa kort och ”ta tag i sig själv” och göra en make-over. Redan efter första eller andra veckan droppar många av och den berömda blåa måndagen när ångesten kommer över att man redan brutit nyårslöftet om att träna varje dag och hålla sig till ett visst antal kalorier och så vidare kommer som ett brev på posten… Här behövs det en viss dos av ”grit” som jag nämnde för några veckor sedan för att hålla ut åtminstone till att sommaren närmar sig…

Nu tar vi oss an vår ärkefiende från Kronoberg på onsdagen. Detta lag klädda i grönt och som de senaste säsongerna legat väldigt fint till med positiva kvalmatcher under våren har haft det lite mer motigt denna säsongen. För vår del är de inom räckhåll. Vi känner svettlukten av dem och jagar. Vi kommer att åka dit och vara förberedda på en kamp. Förmodligen kommer det att bli den hittills tuffaste matchen sett till situationer där vi bör vara beredda både fysiskt, men framförallt mentalt. De som kan hantera den mentala biten bäst kommer också att få ut mest av sitt lag både taktiskt och fysiskt. Har vi den balansen som vi haft de senaste matcherna så kommer vi åter att få en bra prestation av killarna. Det går vi för, nu kör vi!