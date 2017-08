Resultat, Älmetrailen.

Herrar, 7.0 kilometer: 1) Niklas Hansson, ESC, 30.14, 2) Jimmy Sällberg, 32.09, 3) Peter Nilsson, ESC, 32.23, 4) Filip Gustafsson, OK Älme, 32.26, 5) Fredrik Stiberg, ESC, 33.22, 6) Inge Karlsson, Markaryds FK, 33.29, 7) Tobias Svanberg, ESC, 33.59, 8) Patric Smedberg, do, 35.28, 9) Simon Sjöfors, OK Älme, 36.10, 10) Tommy Karlsson, ESC, 36.36, 11) Petrus Johansson, do, 36.53, 12) Patrick Källudd, do, 37.06, 13) Johan Nilsson, 37.52, 14) Johan Schimtz, 38.45, 15) Bertrand Marion, OK Älme, 39.08, 16) Jacob Sernefell, 40.01, 17) Martin Brede, Friskis & Svettis, 40.58, 18) Pär Gustafsson, ESC, 40.59, 19) Jerker Nilsson, OK Älme, 41.18, 20) Niklas Elofsson, 42.46, 21) Fredrik Svensson, 42.50, 22) Åsmund Follerås, ESC, 44.08, 23) Christian Runnevik, IF Strategen, 44.19, 24) Joakim Edholm, 44.41, 25) Per Johansson, ESC, 45.18, 26) Ola Adaktusson, 45.42, 27) Steven Jeffrey, 45.44, 28) Einar Mikkelsen, 45.45, 29) Torbjörn Ellesson, OK Älme, 46.45, 30) Mikael Nyberg, 46.51, 31) Andreas Engler, 49.22, 32) Håkan Andersson, ESC, 49.23, 33) Elamaran Police, do, 51.26, 34) Peter Engblom, 58.12, 35) Karl Pettersson, 68.04.

Damer, 7.0 kilometer: 1) Jenny Brede, Friskis & Svettis, 36.56, 2) Nilla Levin, ESC, 38.34, 3) Pia Karlsson, Markaryds FK, 39.43, 4) Carina Hallberg, 42.01, 5) Sara Edholm, 43.25, 6) Lina Nilsson, ESC, 44.16, 7) Mead Vanhelvoort, 44.38, 8) Maria Vanhelvoort, 45.55, 9) Maria Runnevik, IF Strategen, 46.12, 10) Anna EWelander, 46.12, 11) Frida Sjöfors, OK Älme, 46.13, 12) Jessica Bondesson, ESC, 47.30, 13) Cajsa Gustafsson, do, 48.31, 14) Anna Dahlin, 49.56, 15) Erika Ek, 49.57, 16) Anna Bondesson, 50.48, 17) Maria Holm, 53.32, 18) Mirjan Luc, 53.33, 19) Kerstin Vestlund, 56.56, 20) Gunilla Nilsson, OK Älme, 58.21, 21) Kristian Reeves, 63.38, 22) Hanna Pettersson, 68.04.

Ungdomsklassem 2.7 kilometer: 1) Nils Marion, OK Älme, 14.38, 2) Oskar Bondesson, ESC, 15.36, 3) Hedvig Stjernqvist, do, 16.36, 4) Rasmus Bondesson, do, 16.37, 5) Valle Nyberg, do, 16.42, 6) Zigge Vanhelvoort, 23.39, 7) Olof Filipsson, ESC, 23.47, 8) Nils Filipsson, do, 23.57, 9) Trine Follerås, do, 24.15, 10) Melia Welander och Hilding Sjöfors, OK Älme, 29.31, 12) Elsa Sjöfors, do, deltagit.

Promenadklassen, 7.0 kilometer.

Sandra Gordon, Annika Andersson, Helena Filipsson, Anders Filipsson, Lisbeth Nilsson, Stella Käll.