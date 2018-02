Tidigare har det rapporterats om flera inbrott i Kängsleboda, utanför Älmhult. Nu har polisen fått in ytterligare ett. Det rör sig om ett fritidshus där man har brutit upp en altandörr. Samma person, eller personer, har också forcerat tre hänglås och därmed kommit in i uthuset. Detta har inträffat under natten mellan den 11 och 12 februari. Det är oklart om något blev stulet i samband med inbrotten.