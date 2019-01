Nytt våldsdåd skakar Värnamo – fem är anhållna efter ”drive-by”-skjutning

En ny skottlossning inträffade i centrala Värnamo under natten till tisdagen. Flera människor vaknade av tre höga smällar efter att någon sköt in genom fönstret till en lägenhet där en man och en kvinna befann sig.

– Jag vaknade av en smäll när jag precis somnat in efter midnatt någon gång, säger en granne utanför porten.