Vintern har hittills varit väldigt omväxlande. Köldknäppar har följts av plusgrader och regnblask.

Enligt Hyresgästföreningen uppstår inte sällan problem med uppvärmningen av lägenheter i flerfamiljshus när det plötsligt blir kallt ute.

– Vi får alltid många sådana ärenden på vintern, säger Lena Anderson, ärendehandläggare vid Hyresgästföreningen.

Har du hjälpt några som haft det riktigt besvärligt?

– Vi hade ett ärende med en familj som varken hade värme eller varmvatten. Olja och diesel hade slut och värden ville inte fylla på. De hade riktigt kallt. Det var bara 14 grader och inget varmvatten.

Men allt detta gick att reda ut och hyresvärden fyllde på med bränsle.

– Sedan fick familjen även ekonomisk kompensation. Det kan man få men det beror på hur kallt det var och under hur lång tid. Ibland är det bara ett par dagar och så lång tid kan det ta innan värmesystemet har ställt om sig.

Men en vecka eller två utan värme ska man inte behöva utstå.

Hur kall inomhustemperatur måste man acceptera?

– Inte lägre än 18 egentligen. Men det beror på termometer och var man mäter. Man ska mäta i vistelsezonen som är en meter över golvet mitt i rummet. Ofta kan man lägga termometern på ett bord. Inte i fönstret där det är som kallast.

Annons

Lena Andersson tipsar även om att kontakta miljökontoret på kommunen som arbetar med miljöfrågor om man inte är Hyresgästföreningen. Där arbetar man med miljöproblem i bostäder som fukt och mögel, kyla och buller.

Vilka fall får du till dig?

– Jag pratade med värd idag. Det gällde en äldre person. Då kan det vara svårt att hålla sig varm om man sitter still mycket och vistas hemma under dagarna. Hon hade strax under 20 grader men det kan kännas kallt ändå.

Är det inte svårt att göra något då?

– Jo det kan det vara. Nu skulle de åka dit och mäta, det gör man under en dag eller två. Men det är så olika respons hos värdar. Det är mycket svårare att få hjälp om man hyr av en liten privat eller ännu värre i litet enskilt hus kanske ute på landet.

Innan man ringer kommunen eller Hyresgästföreningen är det viktigt att felanmäla till värden.

– Så att denna får en chans att fixa detta.

Hyresgästföreningens jurister utgår från Folkhälsomyndighetens råd när det gäller temperatur inne. Rekommendationer från myndigheten är att temperaturen i en lägenhet ska vara 20-23 grader men inte understiga 20 grader.

Temperaturen ska aldrig vara lägre än 18 grader och inte högre än 26 grader på sommaren – med vissa undantag.

Och om hyresgästen inte får hjälp med sin kalla bostad vänder man sig inte sällan till Hyresgästföreningen.

Men det finns en del knep man själv kan göra som hyresgäst. Tycker man att det känns för kallt i lägenheten så göra en felanmäla så fort som möjligt, till hyresvärden om du bor i hyresrätt och till styrelsen i bostadsrättsföreningen om du bor i bostadsrätt.

Men om det sker en plötslig väderförändring kan det ta ett par dagar innan värmesystemen hinner med och då får man räkan med att temperaturen i lägenheten tillfälligt blir lite kyligare.

I faktarutan hittar du tipsen från Hyresgästföreningen.