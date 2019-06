Olycka med nedkörda stolpar i mitträcket

Via plattformen #kandulova har en fråga om att utreda behovet av en resursskola i Ljungby kommit in. Bland de sex partier som har svarat via plattformen råder stor enighet kring att utreda frågan. Men Vänsterpartiet anser att frågan ska utgå från vilket behov pedagogerna ser att det finns.

– Bedömer pedagogerna att vi behöver det för en grupp elever så ska vi ha det, säger Kerstin Wiréhn, förstanamn på Vänsterpartiets kommunlista, om frågan.